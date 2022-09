Fiat dévoile son modèle Fastback

Le constructeur italien dévoile son tout nouveau Fiat Fastbach, un crossover mélangeant une compacte de taille moyenne et surélevée façon SUV.

A l’instar du Peugeot 408, et de la Citroën C4 X, le constructeur italien Fiat appartenant également au même groupe Stellantis que les deux marques citées, dévoile son modèle Fastback.

Cette nouvelle déclinaison est des plus tendances, puisque Peugeot et Citroën ont lancé récemment leurs modèles avec les 408 et C4 X respectivement. Cependant, cette Fiat Fastback, n’ira pas concurrencer les françaises, puisque d’abord la Fiat Fastback ne dispose pas de motorisation électrique mais aussi parce que Fiat à des projets hors européens pour ce modèle.

La Fiat Fastback mesure 4,43 mètres de long, et est basée techniquement sur la Compacte Pulse, un crossover compact qui ressemble un peu à un Renault Captur. Elles adoptent des lignes de berline, avec des airs de SUV coupé à l’arrière. Le volume de coffre est de 600 litres.

Sous le capot, on retrouve donc des moteurs à essence suralimentés qui fonctionnent à la fois à l’essence et à l’éthanol, avec un choix entre un 1.0 Turbo Flex qui développe 130 ch et 200 Nm, et l’édition limitée Abarth Fiat Fastback propulsée par un 1.5 Turbo Flex qui développe185 ch et 270 Nm.