Bouakiz Automobile : Retour aux sources pour la marque DFSK à Tizi Ouzou

Le marché automobile en Algérie fait l’objet d’une nouvelle dynamique avec l’arrivée de plusieurs marques, dont DFSK, qui se prépare pour faire une entrée majeure.

La marque DFSK fait son entrée en Algérie avec l’objectif de devenir l’un des principaux acteurs sur le marché local. Pour établir une présence étendue sur le marché et se rapprocher de sa clientèle, la marque chinoise s’appuie sur son réseau d’agents distributeurs, qui sont répartis dans plusieurs wilayas du pays.

Plusieurs agents distributeurs sont activement engagés dans les préparatifs en vue du lancement officiel de la marque DFSK. À l’Est du pays, plus précisément dans la wilaya de Tizi Ouzou, le distributeur local de DFSK, BOUAKIZ AUTO, se tient prêt pour accueillir les premiers modèles de la marque au sein d’un tout nouveau showroom arborant les couleurs de la marque.

Situé le long de la RN12 à OUED AISSI, en bordure de l’autoroute, en face de la gare ferroviaire, BOUAKIZ AUTO est un concessionnaire agréé de BURGAN INTERNATIONAL qui compte 17 ans d’expérience dans le secteur automobile. Actuellement, la nouvelle affaire dispose d’une installation 3S (Vente, Service Après-Vente et Pièces de Rechange) parfaitement équipée pour accueillir les premiers modèles DFSK.



Il convient de souligner que les premiers véhicules de la marque DFSK ont déjà été introduits en Algérie. Cette première vague comprend un modèle Mini Truck en versions simple et double cabine, le SUV Glory 500, un pick-up double cabine ainsi qu’un Mini Bus de 7 places.



Nous reviendrons avec de plus amples détails sur les caractéristiques de ces modèles dans nos prochains articles.