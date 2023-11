Volkswagen communique sur son break ID.7 Tourer

Le constructeur allemand communique un peu plus sur son prochain break à propulsion électrique le Volkswagen ID.7. Ce dernier prendra l’appellation Tourer et sera lancé en Europe l’année prochaine.

Bien qu’ils soient en perte de vitesses, les breaks demeurent toujours sur les catalogues des constructeurs automobiles, comme chez Volkswagen qui à côté des Golf SW, Passat SW et l’Arteon Shooting Brake, une nouvelle appellation va apparaitre : le Tourer.

Ce premier break 100 % électrique de la marque est encore sous camouflage, mais avec lequel on peut déjà se faire une idée à quoi il ressemblera. On retrouvera sans surprises des similitudes avec la berline, notamment sur la face avant et sur l’habitacle.

Volkswagen ne donne pas de précisions sur les caractéristiques mécaniques, mais a communiqué sur d’autres éléments. Le volume de coffre sera de 545 litres, et 1714 litres avec banquette rabattue. Le Volkswagen ID.7 Tourer, sera dévoilé dans quelques mois avec un lancement prévu en 2024.