Renault: recrutement haut de gamme

La nouvelle direction de Renault qui prépare un vaste plan de réorganisation du groupe automobile veut se donner les moyens »humains » pour la réussite de son ambition programme.

En effet, depuis plusieurs semaines, la marque au Losange multiplie les recrutements de talents à l’image de Gilles Vidal, jadis directeur du style de Peugeot. recruté cet été, Gilles Vidal est à l’origine du gros succès la 3008 entre autre. Par ailleurs, Renault a recruté Alejandro Mesonero-Romanos, qui était auparavant le patron du style de Seat mais aussi Christian Stein, directeur de la communication de Seat qui va désormais s’occuper de la communication des marques du groupe Renault.



Dans le volet marketing, Renault annonce aussi un nouveau venu. Il s’agit d’Arnaud Belloni qui rejoint le service vente et marketing. Il avait diriger la direction marketing et communication de Citroën depuis 2015.



Enfin, Luciano Biondo, directeur de l’usine Toyota de Valencienne est annoncé pour diriger les usines de Renault basés dans le nord de la France (Douai et Maubeuge).