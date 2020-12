Car Of the year 2021 : le jury a dévoilé une liste de 29 prétendantes

Après une pré-sélection de 38 voitures pour prétendre à l’ultime récompense de voiture de l’année 2021, un premier tri vient d’être opéré pour laisser 29 concourantes à cette ultime récompense automobile.

Le jury de la prestigieuse récompense « Car of the Year » procédera à l’élection de la voiture de l’année 2021 qui succèdera donc à la Peugeot 208 élue l’année dernière. Après une pré-sélection de 38 voitures, ce même jury vient de dévoiler la liste définitive triée. Elles sont désormais 29 voitures à prétendre à ce titre.

Les neuf véhicules évincés de la liste sont : Aston Martin DBX, Bentley Flying Spur, DS 9, Ferrari Roma, Ferrari SF90, Lynk & Co 01, Opel Mokka, Rolls Royce Ghost et Volkswagen Caddy. Le jury composé de journalistes automobiles procédera ensuite à un vote pour désigner les 7 finalistes qui sera fait le 8 janvier prochain et puis la grande gagnante sera connue le 1 er mars 2021.

Voici les 29 prétendantes au titre « Car Of the Year 2021 » : Audi A3 – BMW Série 2 Gran Coupé – BMW Série 4 – Citroën C4 – Cupra Formentor – Dacia Sandero – Fiat 500 – Ford Explorer – Ford Kuga – Honda e – Honda Jazz – Hyundai i10 – Hyundai i20 – Hyundai Tucson – Kia Sorento – Land Rover Defender – Mazda MX-30 – Mercedes GLA – Mercedes GLB – Mercedes GLS – Mercedes Classe S – Peugeot 2008 – Polestar 2 – Seat Leon – Škoda Octavia – Toyota Mirai – Toyota Yaris – Volkswagen Golf – Volkswagen ID.3.