Campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids-lourds

La Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) a lancé, lundi à partir de Blida, une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route en saison hivernale, ciblant les conducteurs de poids-lourds, a-t-on appris auprès des responsables en charge de cette opération.

Cette campagne de prévention, lancée dans la matinée, par la DNSR en coordination avec l’entreprise Naftal et d’associations activant dans le domaine de la sécurité routière, sous le signe « En hivers, redoublez de vigilance », cible principalement les conducteurs de poids-lourd, « à l’origine de 8% des accidents de la circulation », selon les statistiques dévoilées par la chargée de communication auprès de cet organisme national, Fatima Khellaf.

La station-service « Sidi Lekbir » de Meftah (extrême-est de Blida) a été la première étape de cette campagne qui se poursuivra tout au long de l’hiver, avec des haltes au niveau de nombreuses stations services de l’autoroute Est-Ouest, a ajouté Mme Khellaf.

Cette initiative touchera six stations-services situées sur l’autoroute Est-Ouest, soit celles de « Babor » à Sétif, « El Bibane » à Bordj Bouarridj et « Cirta » à Constantine (Est du pays), ainsi que les stations de « Hamadna » et « Yelel » à Relizane et « Tiberkanine » à Ain Defla, à l’Ouest, a indiqué à l’APS, le directeur de la santé, de la sécurité et de la protection de l’environnement à Naftal, Hakim Briki.



Selon Mme. Khellaf, le choix de ces stations-services a été dicté par le « nombre considérable de conducteurs de poids-lourd qu’elles reçoivent quotidiennement et la hausse de la moyenne des accidents enregistrés sur cette autoroute comparativement aux routes nationales », a-t-elle souligné.

Elle a fait part, à ce titre, de l’enregistrement durant les 10 premiers mois de l’année en cours, de 1.300 accidents de la circulation causés par des poids-lourds. Ce qui a justifié cette campagne, a-t-elle indiqué.

Cette campagne s’articule sur deux axes principaux dont la sensibilisation des conducteurs de poids lourds sur l’impératif du respect du code de la route et d’éviter les dépassements, qui sont en grande partie à l’origine d’accidents mortels de la route et l’excès de vitesse.

Il s’agira, aussi, de sensibiliser ces mêmes conducteurs sur la nécessité d’éviter la surcharge, également considérée parmi les causes des accidents de la circulation et de la dégradation des routes.

Les animateurs de cette campagne ont procédé, à l’occasion, à la distribution d’affiches, de brochures et d’un guide du chauffeur professionnel, destiné expressément aux chauffeurs de poids-lourds, outre la projection de spots, de slogans et d’instructions routières, appelant dans leur ensemble à la vigilance lors de la conduite durant les intempéries notamment.

Une exposition mettant en exergue les différents moyens et équipements utilisés par la Délégation nationale de la sécurité routière en matière de sensibilisation sur les risques des accidents de la route, ainsi que des équipements de simulation de la conduite, a été organisée en marge de cette campagne. 5aps°