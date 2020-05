Chiali: le projet de tramway de Batna gelé mais pas annulé

Le projet de tramway de la wilaya de Batna a été gelé mais reprendra dès que les finances du pays le permettront, a indiqué jeudi à Alger le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali.

A l’occasion d’une séance de questions orales de l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a fait savoir que le projet de tramway de la ville de Batna a été gelé et non pas annulé, à l’instar d’autres projets de structuration à travers le pays, assurant que la réactivation de ce projet sera effective dès que les finances du pays le permettront.

Répondant à une question de la députée en remplacement de Belgacem Berkat (RND), concernant la réalisation d’une ligne de tramway de 15,5 km au niveau de la wilaya de Batna, M. Chiali a indiqué que cette ligne comprend 25 stations et a une capacité de 90.000 voyageurs quotidiens. Ceci pour un coût de 32,71 milliards da.

De plus, il a rappelé que l’appel d’offre pour ce projet a été lancé en 2014, « mais au vu du contexte financier du pays, il a été gelé en 2015 et non pas annulé ».