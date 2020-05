BYD lance sa nouvelle berline électrique

BYD, la marque chinoise montante annonce l’arrivée dans son catalogue d’une nouvelle berline 100 % électrique. baptisée la Han EV, cette nouveauté arrivera prochainement en Europe.

A peine quelques jours après le lancement de son nouveau SUV Tang, le constructeur chinois BYD annonce le lancement de sa nouvelle berline électrique la Han EV qui sera destinée au marché européen.

La BYD Han EV est une berline plutôt luxueuse arborant un design très moderne porté par ses lignes fluides et dynamiques. L’habitacle également est très élégant avec son imposant dispositif central pour le système multimédia et un combiné d’instrumentation 100% numérique. La berline adoptera également un système d’aide à la conduite intelligent et une connexion 5G. Sous le capot, la marque promet un moteur électrique très performant et une technologie de batteries révolutionnaire offrant une autonomie de 605 km. Enfin, la Han EV sera lancée en Chine d’ici la fin de l’année puis s’attaquera au marché européen probablement en 2021.