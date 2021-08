Automobile : le Groupe Volkswagen rompt toute relation commerciale avec Sovac Algérie

Le Groupe automobile Allemand Volkswagen vient de notifier officiellement la fin de toute relation commerciale avec son représentant historique en Algérie, le Groupe Sovac (Sovac Algérie et Sovac production).

Après plusieurs mois de négociations avec le constructeur Allemand Volkswagen, dans la perspective de poursuivre les activités de SOVAC ALGERIE, notamment le service après‐vente, qui n’a jamais été interrompu à ce jour, la Direction Générale de SOVAC ALGERIE SPA a le regret d’informer ses clients qui fréquentent ses ateliers que ces derniers ne représentent désormais plus le constructeur Volkswagen.



Dans une correspondance envoyée par Volkswagen Group, ce dernier a notifié sa décision de rompre toute relation commerciale avec les deux sociétés SOVAC ALGERIE et SOVAC PRODUCTION. Le constructeur Allemand a précisé qu’il était actuellement en phase de trouver un canal après‐vente alternatif pour servir ses clients en Algérie, notamment les clients bénéficiant encore de la garantie du Constructeur.



Il est important de rappeler d’ailleurs que le parc roulant sous garantie à fin Janvier 2021 est estimé à 97 390 Véhicules et 54 693 prévu pour l’année 2022. Les ateliers de SOVAC ALGERIE et l’ensemble de son réseau sur le territoire national ne sont plus en mesure d’assurer le service de garantie pour les clients SAV. Néanmoins, les ateliers restent ouverts pour tous les autres services au profit de ses clients hors garantie et sans la représentation des Marques du Groupe Volkswagen.



La Direction de SOVAC ALGERIE regrette cette décision du Constructeur Allemand et assure de déployer tous les moyens nécessaires pour apporter aide et assistance à sa fidèle clientèle.