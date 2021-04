Citroën Algérie : voici les Offres REVISION

L’été approche avec l’arrivée des beaux jours, c’est le moment idéal pour effectuer une révision générale des véhicules.

Citroën Algérie lance plusieurs offres attractives d’entretien pour les véhicules de sa marque, et ce du 01 Avril au 31 Mai 2021.



La première sera l’offre Révision, où les clients auront la possibilité de procéder à :



* La vidange de l’huile Moteur.

* Le remplacement des filtres (Huile / Air / Pollen / Carburant), au choix, selon cycle d’entretien.

* Le remplacement des bougies pour les versions essence Et ce à partir de : 5.200,00 DA TTC ( Pièces et Main d’œuvre incluses ).



Cette offre valable est disponible au niveau de l’ensemble des succursales SAIDA :

* SUCCURSALE CHERAGA 06 BIS ROUTE DE DELY BRAHIM 16000 CHERAGA

* SUCCURSALE OUED SMAR ZI ELARGIE OUED SMAR LOT 41 BP 49 16000 ALGER



Citroën Algérie indique que comme pour toutes ses prestations, ces offres sont garanties 1 an pièces et Main d‘œuvre.



Pour toute prise de RDV, contacter les numéros : 023 14 13 83 / 87 /89 ou en ligne via le lien suivant : http://bit.ly/devisenlignecitroen