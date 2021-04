Tesla pourrait s’associer à Toyota pour développer un petit SUV électrique

Les deux géants constructeurs automobiles Toyota et Tesla, seraient sur le point de signer un partenariat pour le développement en commun d’un SUV urbain électrique et qui serait abordable.

Comme le clamait haut et fort, Elon Musk patron de Tesla, sa marque proposera prochainement un modèle électrique abordable sans pour autant donner de détails concernant ce futur modèle. Aujourd’hui, ce projet de Tesla pourrait apporter son lot d’informations.

En effet, selon un journal sud-coréen, Tesla devrait s’associer au géant mondial Toyota pour une collaboration concernant la conception de ce petit SUV électrique. Le but étant d’exploiter une plateforme de Toyota et les systèmes de Tesla notamment le contrôle électronique et les logiciels embarqués. Affaire à suivre.