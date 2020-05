Citroën lance la série « C-Series » sur le C5 Aircross

Après les Citroën C3 Aicross, C4 Cactus et C3 restylé, la marque aux chevrons annonce l’arrivée de la série spéciale « C-Series » sur son grand C5 Aircross.

La série spéciale « C-Series » du chevron semble réussir au constructeur français, puisqu’après le C3 Aircross, C4 Cactus, la nouvelle C3, Citroën annonce le lancement de cette édition limitée sur son C5 Aircross.

Le C5 Aircross « C-Series » se distingue par son toit bi-ton noir, un badge spécifique C-Series, sur les ailes avant et des inserts de rouge notamment au niveau de son bouclier avant, les barres de toit et les Airbumps. On retrouve cette couleur également dans l’habitacle sur les dossiers de sièges et les surtapis spécifiques.

La série Spéciale propose sur le C5 Aircross, l’accès et démarrage mains libre, caméra de recul, la navigation GPS et le Pack Drive Assist, qui comprend notamment l’alerte risque de collision, l’alerte attention du conducteur et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Enfin, le C5 Aircross « C-Series » sera disponible à la commande le 1er juin prochain avec un prix non encore communiqué.