Coopération algéro-italienne (ACS et SIGIT) : Un partenariat stratégique pour l’industrie automobile

Un accord stratégique a été signé entre ACS (Algeria Chemical Specialities) et la société italienne SIGIT, spécialisée dans la fabrication de composants automobiles en plastique et en caoutchouc. Supervisé par le ministre de l’Industrie Sifi Ghrieb, cet accord vise à établir, via la filiale ENPC, une filière locale de production de pièces automobiles.

Ce partenariat ambitionne de renforcer l’industrie automobile en Algérie en réduisant la dépendance aux importations, en favorisant le transfert de compétences et en créant une société mixte. SIGIT prévoit également de transférer une partie de ses commandes internationales vers l’Algérie, ouvrant ainsi des opportunités d’exportation vers des constructeurs de renom tels que Volkswagen, Mercedes, Lamborghini, Audi et Stellantis.

L’accord pourrait également bénéficier à l’usine Fiat de Tafraoui, à l’usine Mercedes de Tiaret et inciter Volkswagen à s’implanter en Algérie. SIGIT, avec plus de 60 ans d’expérience, s’engage à assurer un contrôle qualité strict et à mettre en place des laboratoires de certification aux normes internationales.

Enfin, cet accord s’inscrit dans la stratégie industrielle de l’Algérie visant à développer son autonomie dans le secteur automobile, créer des emplois et attirer d’autres investisseurs internationaux. La concrétisation des engagements pris par ACS et SIGIT sera décisive dans les mois à venir.