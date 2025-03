L’Algérie et la Chine s’associent pour la production locale de pièces de rechange automobiles

Un nouveau partenariat stratégique a été scellé entre l’Entreprise nationale de tubes et transformation de produits plats « Anabib » et la société chinoise « Auto Lumiar », visant la fabrication locale de pièces détachées automobiles en Algérie. L’accord de création d’une joint-venture a été signé ce lundi à Alger, en présence du ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, selon un communiqué officiel du ministère.

Ce projet prévoit l’installation d’une unité de production au sein de l’usine « PTS » de Reghaïa (Alger), avec une première phase dédiée à la fabrication de phares et pare-chocs automobiles. À terme, l’unité élargira son activité à la production d’autres pièces et accessoires, contribuant ainsi à renforcer l’offre locale et à répondre aux besoins croissants du marché national.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre de l’Industrie a salué cette initiative, soulignant qu’elle s’inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement en faveur des partenariats industriels à forte valeur ajoutée. Ce projet vise non seulement à transférer du savoir-faire et des technologies de pointe, mais aussi à réduire la dépendance aux importations, en proposant des pièces de rechange de qualité et à prix compétitifs.

Les représentants de la société « Auto Lumiar » ont, de leur côté, affirmé leur engagement à accompagner le développement industriel algérien en mettant à disposition leur expertise et leurs technologies avancées. Ils considèrent ce partenariat comme un modèle de coopération industrielle réussie entre l’Algérie et la Chine, ouvrant la voie à d’autres collaborations stratégiques dans le secteur automobile.

Ce projet marque une étape importante dans le développement de l’industrie automobile en Algérie, en consolidant un écosystème local capable de soutenir l’essor du secteur et d’attirer de nouveaux investissements étrangers.