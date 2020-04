COVID-19: le Groupe Renault en Algérie apporte son soutient aux institutions de santé

Devant une situation dont l’ampleur et la gravité sont inédites, le Groupe Renault en Algérie en tant qu’entreprise engagée et citoyenne, a décidé d’apporter son soutien aux institutions de santé qui sont en première ligne pour endiguer ce virus.

Ainsi, plus de 16 véhicules ont été prêtés aux institutions de santétels que l’établissement Hospitalier d’Oran, ainsi que les Directions de la santé d’Alger et Blida. Ce prêt de véhicule a pour but d’apporter une aide logistique aux structures hospitalières.

L’usine de la marque au losange est également entrain de fabriquer, pour l’établissement Hospitalier d’Oran, grâce à une imprimante 3D, des valves respiratoires et des raccords à oxygène. Il a également été offert à cet établissement, plus de 400 masques FFP3, des gants et des lunettes de protection.

Les ateliers et le service après-vente de Renault Algérie se mobilisent aussi. En effet, leurs services sont maintenus pour tous les acteurs de la santé (ambulanciers, hôpitaux, médecins…) et du secteur sanitaire ainsi que pour toutes institutions et entreprises mobilisées dans la gestion de cette crise sanitaire.

Renault Algérie s’est aussi engagée à mettre à disposition des services de la protection civile, à titre gracieux, un lot de pièces de rechanges liéaux opérations d’entretien courant.

Le Groupe Renault en Algérie et l’ensemble de ses partenaires restent mobilisés à travers ce dispositif global, dans un contexte où plus que jamais la solidarité et les initiatives citoyennes et volontaristes sont encouragées pour venir à bout de cette pandémie.