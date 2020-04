Alfra Romeo retirera de son catalogue la berline Giulietta

Le constructeur italien annonce la fin de carrière de sa berline compacte Alfa Romeo Giulietta vers la fin de l’année 2020. Elle sera remplacée par le SUV Tonale.

Alfa Romeo va retirer de son catalogue à la fin 2020 sa berline compacte Giulietta. C’est ce qu’affirme en effet, le responsable marketing de la marque italienne Fabio Migliavacca lors d’un entretien avec le média britannique Autocar.

Le responsable a également annoncé que cette berline compacte sera remplacée par le nouveau SUV Tonale. « La tendance est d’avoir des SUV sur le segment C, donc le SUV Tonale remplacera la Giulietta » tout en ajoutant qu’Alfa Romeo était confiant quant au comportement dynamique du Tonale, malgré la garde au sol plus élevée.



Le non renouvellement de l’Alfa Romeo Giulietta est expliqué par la forte baisse de ses ventes. En effet, elle n’a été commercialisée qu’a 16 000 exemplaires alors qu’à son lancement, elle culminait à 79 000 unités écoulées.