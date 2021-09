Dacia lève le voile sur le nouveau Jogger

Comme attendu, la marque low-cost du groupe Renault lève le voile sur son nouveau modèle Dacia Jogger. Ce dernier qui est décrit comme crossover d’une longueur d’un break disposant d’espace comme un ludospace, qui pourra accueillir jusqu’à 7 places.

Dacia lève le voile sur son tout nouveau modèle « JOGGER », destiné à revoir la stratégie du constructeur puisque ce dernier est destiné à remplacer trois modèles d’un coup à savoir la Logan MCV, le Dokker et le Lodgy. Clairement il s’agit d’une solution familiale toujours aussi abordable que les autres modèles du constructeur du groupe Renault.

Le Jogger, adopte un design aventurier avec une garde au sol surélevée, des grosses, des protections en plastique et des barres de toit massives. Ce nouveau crossover by Dacia repose sur la plateforme CMF-B du constructeur lui permettant d’afficher des dimensions généreuses : 4,55 m de longueur et un empattement de 2,90 mètres. Un empattement permettant d’accueillir jusqu’à 7 places et un volume de coffre allant de 213 litres à 1819 litres selon la configuration des sièges. Esthétiquement, le véhicule se distingue par une face avant à large calandre suivie d’un capot horizontal marqué de deux renflements pour une impression de solidité et de sportivité. On retrouve également la signature lumineuse en Y.

L’habitacle du Jogger se distingue quant à lui d’un environnement inédit qui définit les nouveaux standards de la marque avec une planche de bord pouvant accueillir un bandeau textile dès le deuxième niveau de finition. Le Jogger dispose également de multiples espaces de rangement totalisant 24 litres de capacité cumulée. Plusieurs assistances à la conduite sont également de la partie comme le freinage automatique d’urgence, l’avertisseur d’angle mort, le frein de parking automatique avec assistance en côte, etc.

Sous le capot du Jogger, on retrouve des motorisations présentes au sein du groupe Renault avec le 3 cylindres 1 l TCe de 110 ch et 200 Nm en essence et son dérivé « gazé » Eco-G 100. A noter l’arrivée inédite d’une variante hybride qui combine un moteur 1.6 essence à 2 moteurs électriques mais qui ne sera disponible qu’à partir de 2023.