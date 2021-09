Kia dévoile le Sportage destiné pour le marché européen

Comme prévu, le constructeur coréen lève le voile sur le nouveau Kia Sportage spécialement développé pour le marché européen. Sur le vieux continent, le SUV coréen est plus court que la version autres marchés.

Kia a décidé pour un choix stratégique pour la nouvelle et cinquième génération de son SUV phare Sportage. Ce dernier est en effet décliné pour la première fois, en deux versions : une pour le monde et une autre pour le marché européen. Le constructeur nous dévoile aujourd’hui cette version européenne qui sera présentée au public à l’occasion du salon de Munich.

Le Kia Sportage européen se veut plus court que l’autre version autres marché avec une longueur de 4,515 mètres une largeur de 1,865 mètres, une hauteur de 1,645 mètres et un empattement de 2,680 mètres. A bord, on notera la présence de deux écrans incurvés de 12,3 pouces sur le tableau de bord. Le volume de coffre est d’une capacité de 591 litres allant jusqu’à 1780 litres en rabattant la banquette arrière.

Sous le capot, on retrouve une offre mécanique large, avec des propositions prédéfinies pour chaque marché selon la tendance du pays. On retrouve des motorisations diesel 1.6 CRDi de 115 ch sans microhybridation MHEV ou de 136 ch avec la possibilité d’une MHEV de 48 V. En essence, on retrouve le 1.6 T-GDI de 150 ch avec possibilité MHEV, et une version de 180 ch. En hybride, on retrouve une puissance de 230 ch en combinant le 1.6 T-GDI de 180 ch à un moteur électrique de 44,2 kW (60 ch) alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh. On retrouve également, de l’hybridation rechargeable PHEV, avec une puissance de 265 ch, permettant une conduite tout électrique de 50 km.