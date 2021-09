Ferrari a déposé un brevet pour réguler la climatisation en fonction de votre température

Le constructeur au cheval cabré vient de déposer un brevet d’un système qui pourra prendre la température du conducteur et réguler par la suite la climatisation du véhicule pour un confort maximal.

L’avancée technologique du moment dans le monde de l’automobile, nous vient de Ferrari qui vient de déposer un brevet pour un système de climatisation à régulation intelligente. Ce système pourrait mesurer la température corporelle des occupants et réguler la climatisation.

Dans le détail, ce brevet fonctionnerait en exploitant les capteurs et caméras internes de la voiture pour détecter les occupants, tout en définissant leurs caractéristiques individuelles, et mesurer ainsi leur température corporelle pour pouvoir régler la climatisation sur plusieurs axes : température, direction et puissance des flux d’air.