Le Pick-up Peugeot Landtrek arrive en Afrique

Après un démarrage en grande pompe en Amérique latine à la fin 2020, le constructeur français annonce l’arrivée de son Pick-Up Peugeot Landtrek en Afrique et au Moyen-Orient dans ses deux configurations simples et double cabine.

Le lion veut renouer avec son succès sur le marché africain dans le segment des Pick-up comme c’était le cas avec la Peugeot 504 Pick-up produite jusqu’à en 2005 au Niger. Pour y arriver, le constructeur français a sondé d’abord le marché avec le lancement en 2017, d’un Pick-up en collaboration avec son partenaire chinois Dongfeng au design dépassé. Mais aujourd’hui, Peugeot fait son grand retour en Afrique avec un modèle héritier du 504 pick-up.







Voici donc le Peugeot Landtrek, un modèle inédit conçu en collaboration avec Changan lancé en Amérique latine à la fin 2020 en double cabine, et qui arrive en Afrique de l’Ouest et au Maghreb. Le lion profite de l’occasion pour dévoiler sa variante simple cabine. Il dispose d’une longueur de 5,33 m en double cabine et 5,39 m en simple cabine. Le Landtrek se distingue également par une benne, revendiquée la plus longue du segment pouvant accueillir deux palettes en double cabine, et s’inscrit dans la catégorie des pick-up une tonne.







Pour séduire une clientèle des plus larges dans ces marchés africains, le Landtrek sera proposé avec les versions sans climatisation, ni vitres électriques. Dans les hautes finitions, on retrouve plus de confort et de modernité, avec un écran tactile 10 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, de 4 caméras permettant une vision panoramique ou d’une alerte de franchissement de ligne.





Sous le capot, le client pourra choisir entre un bloc 1.9 diesel de 150 ch ou un 2.4 essence de 210 ch avec possibilité de choisir la transmission 4×2 ou 4×4. Linda Jackson, patronne de Peugeot a annoncé : « En Afrique, Peugeot est synonyme de pick-up »,