Election de la plus belle voiture de l’année 2021 : place à la demie finale

L’élection de la plus belle voiture de l’année s’intensifie avec l’élimination en quart de finale du Skoda Enyaq, et place désormais à la demie finale avec trois modèles encore en lice qui sont tous des SUV.

En attendant l’élection de la voiture de l’année « Car Of The Year », la compétition pour la plus belle voiture de l’année s’intensifie. Lancée il y’a trois semaines, le concours a procédé a l’élimination d’une deuxième voiture. Après la Honda e au premier tour c’est autour du Skoda Enayaq d’être éliminé.

Le jury de cette élection pour rappel, est uniquement le grand public qui vote via un site dédié. Le SUV tchèque arrive donc en dernière position des points accordé. Place désormais à la demie finale ou trois modèles sont encore en lice.

Tous les trois sont des SUV avec deux modèles électriques qui sont le Mazda MX-30 et le nouveau Opel Mokka. Ces derniers sont accompagnés par le Mercedes GLA. Le nom du vainqueur sera dévoilé vers la fin du mois de janvier 2021. Un tirage au sort du public se fera également avec à la clé une voiture à gagner d’une valeur de 30 000 euros offerte par le constructeur vainqueur.