Avis aux automobilistes : Des vents forts sur l’Ouest et le Centre du pays !

Des vents forts souffleront, parfois en rafales pouvant dépasser 90 km/h, sur plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre du pays à partir de dimanche soir, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Selon le bulletin, placé en vigilance orange, les vents affecteront dans un premier temps les wilayas de Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef et Tipaza, et ce, du dimanche à 21h00 au lundi à 18h00, avant d’atteindre les wilayas d’Alger, Boumerdès et Tizi-Ouzou, lundi de 06h00 à 18h00.

La direction des vents sera d’Ouest à Sud-Ouest, tandis que la vitesse sera de 70/80 km/h, avec des rafales atteignant ou dépassant parfois 90 km/h, précise la même source.