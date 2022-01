eVito : Mercedes dévoile une version avec plus d’autonomie

La marque à l’étoile annonce l’arrivée d’une nouvelle version avec une batterie de plus grande capacité sur son utilitaire électrique Mercedes eVito.

Mercedes lance une nouvelle version sur son utilitaire électrique eVito avec une nouvelle batterie de plus grande capacité. Disponible jusqu’ici avec une batterie de 41,4 kWh de capacité lui procurant une puissance de 114 chevaux et une autonomie de 150 km, la nouvelle version offre au Van allemand reçoit une batterie de 60 kWh, lui procurant une autonomie supplémentaire comprise entre 264 et 311 km.

Dans le détail, la nouvelle autonomie diffère selon la version du Van. Si le client opte pour la version extra-longue avec vitesse maximale limitée à 120 km/h, il disposera de 264 km d’autonomie, et s’il opte pour la version longue avec une vitesse limitée à 80 km/h, il pourra disposer de 311 km.

Coté équipements, cette version du Vito électrique reprend les mêmes équipements que la finition First du Vito thermique avec entre autre, l’autoradio numérique, le système audio 30 avec l’écran tactile 7’’, le volant multifonctions, le détecteur de pluie ou encore l’allumage automatique des phares. A noter que l’assistant au freinage et le régulateur de vitesse Tempomat sont de série.