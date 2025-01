Expansion du réseau de sous-traitants pour l’usine Fiat d’Oran : signature de deux nouveaux partenariats avec des entreprises algériennes

L’usine Fiat d’Oran, propriété du groupe Stellantis, continue de renforcer son réseau de sous-traitants en Algérie.

Deux nouvelles entreprises locales, le groupe SAIDANI (boules de remorquage) et Megnouche ALARM (systèmes d’alarme à clés), ont rejoint la chaîne d’approvisionnement. Ces partenariats soutiennent la stratégie de localisation et d’intégration du groupe en Afrique du Nord.

Une stratégie ambitieuse de localisation

Stellantis, via Fiat, s’engage à développer une chaîne d’approvisionnement locale durable, conformément à son plan Dare Forward 2030. Désormais, l’usine compte sept sous-traitants algériens, dont Ferruz (assemblage des roues), Iris Tyres (pneus), IDE-NET (faisceaux électriques), Ghazal (équipements GPL), et Sarel Industrie (composants en plastique). L’objectif est d’atteindre 30 % de contenu local d’ici 2026, avec des avancées prévues comme l’introduction d’ateliers de soudage et de peinture en 2025.

Une montée en puissance rapide

Depuis son inauguration en décembre 2023, l’usine de Tafraoui produit les modèles Fiat 500 et Fiat Doblò. Elle prévoit de lancer ce mois-ci la version touristique du Doblò, le « Panorama ». En 2024, elle a produit 18 000 véhicules et vise une capacité de 90 000 unités par an d’ici 2026.

Parallèlement, l’usine connaît une extension majeure, atteignant 40 % d’avancement au début 2024, pour inclure des lignes de soudage et de peinture. Ce projet permettra une production en mode CKD (Complete Knock Down), répondant ainsi à la demande croissante.

Une réussite commerciale en Algérie

Depuis son retour en mars 2023, Fiat s’est imposé comme un acteur majeur en Algérie avec 59 000 véhicules vendus en 2024, représentant une part de marché de 60 %. Le modèle Doblò, notamment, a connu un grand succès avec 23 000 unités écoulées.

Ces développements illustrent le rôle croissant de Fiat et Stellantis dans la revitalisation de l’industrie automobile algérienne, soutenant à la fois l’emploi local et l’autosuffisance industrielle.