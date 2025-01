Intempéries : la DGSN appelle les usagers de la route à la prudence et à la vigilance

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a appelé, samedi dans un communiqué, les conducteurs et les usagers de la route à la prudence et à la vigilance lors de leurs déplacements, ainsi qu’au respect des règles de sécurité routière, suite aux intempéries enregistrées dans certaines wilayas du pays.

« Suite au bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie, la DGSN appelle les conducteurs et les usagers de la route à la prudence et à la vigilance lors de leurs déplacements », a précisé la même source.

La DGSN a rappelé aux conducteurs de véhicules et aux transporteurs de voyageurs et de marchandises, l’importance de respecter les règles de sécurité routière durant les intempéries, notamment en procédant à la vérification de l’état des équipements et accessoires du véhicule et en respectant la vitesse légale en temps pluvieux et la distance de sécurité, ainsi que les panneaux de signalisation dans les zones urbaines et à proximité des établissements éducatifs.

Elle a, en outre, fait savoir que les formations de police fixes et mobiles déployées sur le terrain veillent à accompagner les usagers de la voie publique et à garantir la fluidité du trafic sur les axes et routes relevant de leur territoire de compétence.

La DGSN met également à la disposition des citoyens ses plateformes de communication, les numéros vert 1548 et de secours 17, pour tout signalement 24h/24h, selon le même communiqué.