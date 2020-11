Ferrari dévoile officiellement la SF90 Spider

Le constructeur Italien au cheval cabré dévoile les premières images officielles de son très attendu cabriolet Ferrari SF90 Spider.

Aperçue la semaine passée camouflée à Maranello, la Ferrari SF90 Spider se dévoile officiellement. Etant un bolide cabriolet, les questions autour de son toit se posaient ses derniers mois. On apprend que ce dernier embarque la dernière version du toit rigide rétractable, déjà vu sur la 458 Spider en 2011.

Ce choix de toit est fait selon Ferrari pour garantir la conservation d’une isolation acoustique optimale et une parfaite protection des éléments extérieurs une fois relevé et n’est soumis à aucune déformation à haute vitesse. Ce toit en aluminium peut se déployer en roulant en seulement 14 secondes et ne pénalise pas l’habitacle puisqu’il n’occupe que 100 litres d’espace contre 150 à 200 litres en système classique.

Une fois le toit fermé, il sera difficile de distinguer cette version Spider de la Stradale, malgré que Ferrari indique que le toit est abaissé de 20 mm. On notera toutefois, le double bosselage du couvercle de toit qu’on apercevra de dos du véhicule. Un pare-vent entre les deux appui-têtes est également de la partie pour limiter les turbulences à bord.

Le poids de cette version Spider est affiché à 1670 kg soit 100 kg de plus que la version Stradale ce qui est du aux renforts structurels. On notera également la présence de caractéristiques pour permettre à la Spider de conserver ses performances comme la partie avant du châssis qui est de 15 mm plus haute que la partie centrale afin de générer davantage de déportance que toute autre modèle fabriqué par Ferrari.

Sous le capot on retrouve le bloc V8 – 4.0 litres bi-turbo de 780 ch associé à trois moteurs électriques (deux à l’avant et un à l’arrière) offrant une puissance totale combinée de 1000 ch et 900 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est ainsi abattu en 2,5 secondes et 340 km/h en V-max. a noter que le pack Assetto Fiorano disponible sur le coupé est également proposé sur la Spider.