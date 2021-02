Ferrari fera son grand retour aux 24 Heures du Mans dès 2023

Le constructeur italien au cheval cabré annonce son grand retour à la mythique course d’endurance les 24 Heures du Mans. Ferrari y participera à partir de l’édition 2023.

Suite à la création d’une nouvelle catégorie baptisée le Mans Hypercars « LMH », à la célèbre course d’endurance les 24 Heures du Mans, Ferrari annonce son grand retour dans la compétition précisément dans cette nouvelle catégorie. Le retour en grande pompes de Ferrari dès 2023 devrait également attirer d’autres constructeurs pour cette catégorie.

Cette annonce est un vrai évenement puisqu’il interviendra pile poil 50 ans années après la dernière participation de Ferrari en 1973. L’édition 2023, sera unique forcément unique en ce genre puisque ça marquera également le centième anniversaire de cette course mythique.

Si Peugeot, Glickenhaus et Toyota, ont déjà confirmé leur participation dans cette nouvelle catégorie, on fantasmerait tous sur le grand retour de Ford dans la course, avec à la clé sa grande rivalité avec Ferrari des années 50.