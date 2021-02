Peugeot tease quelques éléments de la nouvelle 308

En attendant sa levée de voile officielle, le constructeur français dévoile une vidéo teaser de la très attendue nouvelle génération de sa Peugeot 308. On y voit quelques éléments de son futur design dont sa signature lumineuse.

C’est l’une des voitures les plus attendues pour cette année 2021, et son échéance s’approche à grands pas. La toute nouvelle génération de la Peugeot 308 sera dévoilée le 18 mars prochain et inaugurera le tout nouveau logo du lion dévoilé récemment.

La nouvelle génération de la compacte française aura comme mission de re-booster ses ventes qui ont chutées de 35.2 % en 2020 ce qui est normal étant donné que l’actuelle génération est sortie en 2013. Cette nouvelle génération qui sera extrêmement modernisée, a été teasée par une vidéo dont on découvre quelques éléments.

En effet, sur la vidéo, on découvre la nouvelle signature lumineuse de la nouvelle 308 qui sans surprise adoptera les derniers codes de Peugeot. En effet, on retrouve par exemple les fameux crocs vus sur la grande berline 508 et repris sur les autres modèles de la gamme. Les feux deviennent ainsi plus étirés et plus fins que l’actuelle génération. La calandre quant à elle semble adopter un motif hexagonal, tandis que les feux arrières sont constitués de trois rectangles séparés, comme sur le 2008 ou la 508.