Ferrari : le patron Louis Camilleri annonce sa démission

Alors qu’il a su se sortir de la crise qu’a engendré la pandémie du Covid-19, Ferrari devra faire face à la démission surprise de son patron Louis Camilleri dont le motif avancé est « Raisons personnelles ».

Coup dur pour le constructeur au cheval cabré qui vient d’annoncer à la surprise générale la démission de son patron Louis Camilleri. Ce dernier a été nommé à ce poste à peine 2 ans et demi et il avait comme mission d’assurer la transition d’une marque qui marchait bien mais la pandémie du Coronavirus en a décidé autrement.

Le motif de son départ de la tête de Ferrari est pour des « Raisons personnelles », mais la crise économique et sanitaire ont surement beaucoup impacté sa décision. Au sein de Ferrari, Louis Camilleri a introduit la marque en bourse, s’est séparé du groupe Fiat et a fixé un objectif de 10 000 ventes par an.

Le patron qui a fait des études dans le domaine du commerce et des finances à Lausanne en Italie et a été débarqué de l’industrie du Tabac. « Les meilleures années sont à venir », a ainsi commenté Camilleri, confiant pour les équipes de Maranello. En attendant, la nomination d’un nouveau patron, ça sera John Elkann, patron du groupe Fiat d’assurer l’intérim.