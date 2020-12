Mercedes eSprinter : la plateforme de la nouvelle génération sera polyvalente

Le constructeur allemand annonce l’investissement de 350 millions d’euros dans sur la nouvelle génération de son eSprinter. Avec cet investissement Mercedes compte rendre la plateforme de son utilitaire électrique très polyvalente.

La marque à l’étoile annonce les évolutions qu’adoptera la future génération de son utilitaire électrique Mercedes eSprinter. On y apprend que le constructeur compte investir 350 millions d’euros pour rendre la plateforme de son utilitaire le plus polyvalent possible.

Via des documents dévoilés, on apprend que le but de Mercedes est de rendre la plateforme du eSprinter compatible avec plusieurs configurations qui sont de l’ordre de quatre pour l’instant : une ambulance, un van, un camion à benne et une camionnette 30 mètres cubes. Le système modulaire est formé de trois compartiments : un pour la transmission aux deux roues arrière, et deux autres comprendra des batteries positionnées dans le plancher et les équipements de gestion de l’ensemble électrique situés à l’avant. Affaire à suivre.