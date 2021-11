Ferrari : un nouveau modèle de la gamme « Icona » en préparation

La marque au cheval cabré vient de confirmer la préparation d’un nouveau modèle sur la série « Icona ». Une information attendue, étant donné que plusieurs prototypes ont été surpris.

Ferrari a pour rappel lancé en 2018, une nouvelle gamme de modèles plus exclusives via son nouveau département « Icona ». Le but étant de développer de nouveaux modèles avec des carrosseries inédites sur des bases existantes. Ainsi après les Monza SP1, et SP2, le constructeur italien prépare un nouveau modèle.

En effet, à l’occasion de la conférence avec les investisseurs, le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, a confirmé l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle sur la gamme « Icona ». Des prototypes de ce modèle ont déjà été surpris, et semblent indiquer que le modèle sera inspiré de la 330 P4, modèle de course de Ferrari dans les années 60.