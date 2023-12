Fiat Algérie annonce l’arrivée du Pick-up Titano : Tarifs et versions  

Fiat Algérie annonce officiellement l’arrivée du Pick-up Titano, disponible en précommande à partir du 7 décembre 2023, à un tarif de départ de 3 519 000 DA/TTC.

Le dernier bijou de la marque italienne Fiat, le pick-up Titano, fait son entrée en Algérie, suscitant l’enthousiasme des clients qui attendent depuis longtemps un véhicule de ce segment, absent du marché depuis plusieurs années.

Le Titano représente l’une des dernières innovations du constructeur Fiat, arborant un nom inspiré de la mythologie grecque, symbolisant la puissance que ce nouveau modèle de FIAT incarnera. Il a établi de nouveaux critères en termes de robustesse, d’adaptabilité à tous les terrains et de capacité de charge élevée. Conçu pour répondre aux besoins variés des clients algériens, le Titano se positionne comme une référence de polyvalence et d’excellence technologique.

Selon M. Samir Cherfan, Chief Operating Officer de Stellantis Moyen-Orient et Afrique : « L’introduction de Fiat Titano en Algérie marque une étape importante pour Stellantis. Avec l’objectif de répondre aux besoins variés de nos clients, à travers ce nouveau véhicule, nous élargissons notre gamme de solutions de mobilité dans le segment émergent des pick-up d’entrée de gamme. Cela réaffirme notre engagement à renforcer notre leadership sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) dans la région.«

Puissance exceptionnelle

Le Fiat Titano est équipé d’une puissance inégalée, combinant une performance de pointe avec une efficacité énergétique exceptionnelle. Son moteur 1.9 Diesel de 150CH, couplé à une boite à vitesse manuelle à 6 rapports, lui confère une conduite puissante et une capacité de traction augmentée, faisant de ce pick-up le partenaire idéal pour affronter tous les terrains.

Capacitée de chargement inégalée

Ce qui distingue véritablement le Titano, c’est sa capacité de chargement hors pair. Doté d’une benne spacieuse et intelligemment conçue, ce pick-up offre jusqu’à 1,2 tonne de charge utile, permettant de transporter facilement tout type d’équipement et de matériaux, et de répondre, ainsi, aux besoins spécifiques de l’ensemble des professionnels, qu’il s’agisse d’outils agricoles, d’équipements artisanaux ou de matériaux de construction volumineux.



Polyvalence optimale

Le Fiat Titano se distingue par sa polyvalence exceptionnelle, adaptée à tous les types de besoins et d’environnements. Disponible en Cabine Simple 4×2, il est le compagnon idéal pour le travail et le transport de marchandises. De plus, la version Double Cabine 4×4 convient parfaitement au travail et aux loisirs, permettant de transporter jusqu’à 5 personnes et leurs bagages.



Cette polyvalence fait du Titano un choix incontournable qui répond parfaitement aux besoins professionnels et personnels, que ce soit sur les routes citadines ou sur des terrains difficiles. Son dispositif de blocage de différentiel électronique « e-locker » garantit une adhérence renforcée dans des conditions exigeantes, telles que la boue et le sable. Alliant élégance et robustesse, le Titano arbore une suspension arrière avec ressorts à lames, lui conférant une esthétique distinctive qui saura plaire à tous les goûts.

Le pick-up Titano de chez Fiat sera disponible à la précommande en version Simple Cabine 4×2 et Double Cabine 4×4 à partir du 7 décembre 2023 dans l’ensemble des showrooms de la marque Fiat sur le territoire algérien.



Tarifs et versions



– Simple cabine 4×2 Endurance : 3 519 000 Dinars / TTC

– Double cabine 4×2 Endurance : 3 729 000 Dinars / TTC

– Double cabine 4×4 Endurance + (Jante Tole) : 4 089 000 Dinars / TTC

– Double cabine 4×4 Endurance + : 4 129 000 Dinars / TTC

– Double cabine 4×4 Volcano: 4 319 000 Dinars / TTC