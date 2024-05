JMC Motors Algérie élargit sa gamme de véhicules avec trois nouvelles versions du camion Carrying Plus

JMC Motors Algérie enrichit son offre de véhicules avec l’introduction de trois nouvelles versions du camion Carrying Plus, afin de mieux répondre aux attentes de ses clients.

Les nouveaux modèles disponibles sont :



* Carrying Plus 2850 Benne Basculante (Léger), 4 290 000 DA TTC+TVN

* Carrying Plus 3360 Benne Basculante (Lourd), 4 950 000 DA TTC+TVN

* Carrying Plus 3360 Nacelle (Lourd), 8 940 000 DA TTC+TVN



Ces nouvelles versions du Carrying Plus sont équipées du même moteur que les modèles déjà commercialisés, à savoir le JX493, un 4 cylindres 2.8L développant une puissance de 11 cv et associé à une boîte manuelle à 5 rapports.



En ce qui concerne la cabine, tous les modèles sont identiques et offrent une gamme complète d’équipements : direction assistée, Bluetooth, volant réglable en hauteur et en profondeur, vitres électriques, commandes de vitres à distance, verrouillage centralisé à distance, accoudoir chauffeur, airbags conducteur et passager, alarme frein à main, structure métallique de la cabine renforcée, protection latérale anti-encastrement, feux de jour à LED, jantes en acier…



Bien que ces nouvelles versions partagent le même moteur et les mêmes équipements de cabine que les modèles actuels du Carrying Plus, elles se distinguent par leurs caractéristiques spécifiques à la benne et à la nacelle à l’arrière.



Voici les prix de l’ensemble de la gamme JMC Motors Algérie: