Fiat Algérie met en garde contre les escroqueries ciblant ses clients

Fiat Algérie alerte sur une recrudescence d’escroqueries où des individus se font passer pour des représentants de la marque afin de soutirer des paiements frauduleux ou des informations personnelles. Les concessionnaires agréés, comme AUTOFIS CAR SERVICES à Sétif et Benflis Motors à Batna, ont publié des communiqués pour sensibiliser leurs clients à ces pratiques.

Les escroqueries incluent de faux profils sur les réseaux sociaux, des appels promettant des véhicules contre paiements anticipés et des e-mails frauduleux imitant ceux des agences officielles. Ces stratagèmes exploitent la popularité croissante de Fiat en Algérie et visent à tromper les consommateurs avec des offres alléchantes.

Fiat Algérie recommande plusieurs précautions :

Vérifiez les canaux officiels (pages certifiées et agences agréées). Méfiez-vous des offres trop attractives ou des paiements anticipés. Effectuez les transactions uniquement dans les agences physiques agréées. Signalez toute tentative suspecte aux autorités.

Fiat Algérie rappelle que les démarches doivent se dérouler dans un cadre légal et sécurisé. L’entreprise s’engage à sensibiliser davantage ses clients et à collaborer avec les autorités pour contrer ces fraudes. Les consommateurs sont invités à rester vigilants et à ne jamais céder à la précipitation.