Fiat El Djazaïr : Un retour éclatant en 2023 avec la livraison de 60 000 véhicules

Depuis son retour officiel sur le marché algérien en mars 2023 sous la bannière de Fiat El Djazaïr, la marque italienne Fiat, appartenant au groupe Stellantis, a su rapidement s’imposer avec succès. La mise en place d’une usine de montage dans la wilaya d’Oran, lancée en décembre de la même année, et la commercialisation de six modèles ont été des étapes clés de cette réintroduction.

L’année 2023 a été marquée par le retour de plusieurs marques automobiles sur le marché algérien, dont Fiat, avec des initiatives structurantes et une croissance continue de ses activités, satisfaisant ainsi les attentes des clients locaux.

Fiat a judicieusement choisi de proposer une gamme diversifiée composée de trois véhicules touristiques, parmi lesquels l’emblématique Fiat 500 Hybrid est devenu rapidement le symbole de la présence de la marque en Algérie, et de quatre utilitaires. Cette stratégie vise à répondre aux besoins variés de mobilité des clients particuliers et professionnels du pays. La gamme a été enrichie en fin d’année par le lancement exclusif mondial du nouveau pick-up Fiat Titano sur le marché algérien.

Depuis son lancement, Fiat El Djazaïr a enregistré une croissance continue de son activité, passant de 125 véhicules importés en mars 2023 à 15 000 véhicules livrés en décembre de la même année. Au total, près de 60 000 véhicules ont été livrés sur l’ensemble du territoire national, avec les modèles Fiat Tipo et Fiat 500X en tête des ventes pour les véhicules touristiques, et les modèles Doblo, Scudo et Ducato pour les utilitaires.

Fiat a rapidement mis en place un écosystème adapté au marché, développant un réseau de distribution solide en vente et après-vente, qui s’est étendu à plus de 55 points de vente couvrant 65% du territoire algérien d’ici la fin de l’année 2023, devenant ainsi le réseau automobile le plus étendu du pays. Cette performance a permis de réduire significativement les délais de livraison, les véhicules étant désormais livrés dans le mois suivant la commande.

Soucieux de garantir une qualité de service optimale, le service après-vente a également été renforcé, assurant la disponibilité des pièces de rechange dans l’ensemble du réseau Fiat El Djazaïr.

L’année 2024 commence sur une note prometteuse, avec plus de 16 000 véhicules livrés depuis le début du mois de janvier par Fiat El Djazaïr. Ce succès témoigne de la consolidation du savoir-faire et du professionnalisme des équipes à travers le réseau, qui demeurent engagées à garantir la satisfaction des clients et la qualité de service.