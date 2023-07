Fin de production pour la Ford Fiesta

Le constructeur américain annonce la fin de production de sa Ford Fiesta. C’était le vendredi 7 juillet 2023, que les derniers exemplaires sont sortis des chaines de production.

Annoncée l’année passsée, et c’est désormais chose faite, les derniers exemplaires de la Ford Fiesta sont sortis des chaînes de montage de Cologne en Allemagne ce vendredi 7 juillet 2023, mettant ainsi fin à une carrière de 47 ans et plus de 22 millions exemplaires écoulés.

La raison de cette fin de carrière, est le fait que le constructeur à l’ovale bleue n’arrive pas à rentabiliser ce modèle iconique avec la future norme Euro 7, et une version électrique qui ne rencontre pas le succès attendu contrairement à la Ford Puma.

Elle sera remplacée dans les chaines de production de l’usine de Cologne, par le nouvel Explorer électrique et à un second crossover électrique qui n’a pas encore été dévoilé.