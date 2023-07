Peugeot dévoile la nouvelle Peugeot 208 restylée

Le constructeur au lion lève le voile sur la version restylée de sa Peugeot 208. Elle adopte quelques améliorations esthétiques, un nouveau moteur micro-hybride de 136 chevaux et une variante inédite de 100 ch.

Lancée en 2019, la deuxième génération de la Peugeot 208 adoptait un style audacieux, au look particulièrement agressif contrairement à sa rivale la Renault Clio qui adoptait un look proche de la génération précédente. Un pari gagnant puisque la citadine du lion était la plus vendue en Europe depuis le début de cette nouvelle génération.

Aujourd’hui, avec les traditionnels restylages les deux rivales ont inversé leur stratégie. En effet, alors que la Renault Clio a osé des changements importants notamment au niveau de sa face avant, la Peugeot 208, n’a fait qu’actualiser son image sans gros changements. Dans le détail, la calandre adopte un traitement inédit et les grandes griffes LED ne se prolongent plus sous les optiques. On remarque aussi des optiques full LED au style différent (de série uniquement sur le niveau de finition GT) et des feux arrière retouchés eux aussi.

Coté habitacle, les modifications sont discrètes, avec désormais un écran tactile de 10 pouces sur sa console centrale quelle que soit la version, contre un 7 pouces pour les premiers niveaux de finition sur l’ancienne génération. L’écran fonctionne ainsi avec la dernière version de l’interface i-Connect et il y a aussi quelques retouches sur le combiné d’instrumentation numérique.

Sous le capot, on retrouve au démarrage, un bloc trois cylindres essence de 1,2 litre et 75 chevaux accouplé à une boîte manuelle à cinq vitesses et une version à 100 chevaux du même bloc combiné à une boîte manuelle à six vitesses. La gamme sera complétée par deux versions du nouveau groupe hybride du constructeur à 100 et 136 chevaux. La déclinaison électrique est quant à elle de 156 ch, avec une autonomie de 400 km.