Toyota tease l’arrvée du nouveau Land Cruiser

Le constructeur nippon a dévoilé une image teaser de la prochaine génération de son SUV Toyota Land Cruiser. Sur l’image, on découvre le modèle, avec un look anguleux.

Après le lancement de la nouvelle génération du Land Cruiser « classique » en 2021, le constructeur japonais, prépare l’arrivée de la petite variante, modèle vendu en Europe, et ceci 14 ans après son introduction sur le marché, et après plusieurs restylages.

La photo teaser publiée, ne montre pas grand chose du modèle, elle est simplement accompagnée de la légende « Plus de 70 ans d’aventure – et le meilleur reste à venir », montrant le tout premier Land Cruiser à côté de la silhouette de la nouvelle génération. On peut toutefois, deviner que cette nouvelle génération, adoptera un style très anguleux.