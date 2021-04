Ford développe de nouveaux phares prédictifs pour la conduite de nuit

Dans le but d’améliorer les conditions de conduite de nuit, Ford annonce le développement de nouveaux phares prédictifs, ce qui augmenterait considérablement la sécurité du conducteur et d’autres d’usagers.

Pour offrir davantage de sécurité et de sérénité à ses clients en conduite de nuit, le constructeur américain développe des phares plus performants et plus intelligents, prédictifs capables d’anticiper la route et ses pièges pour prévenir le conducteur et les autres usagers.

Comment ça marche ? ce système d’éclairage prédictif de Ford qui permet d’éclairer de manière préventive les dangers de la route, qu’il s’agisse d’obstacles, de virages, se base sur l’utilisation des données du GPS, des technologies avancées et des informations très précises sur la géométrie de la rue pour identifier avec précision les virages à venir. Les différents paramètres tels que la vitesse du véhicule, la trajectoire et le tracée de la route sont évalués, pour ajuster de manière proactive l’orientation des phares, de manière à optimiser la zone éclairée.

« La technologie d’éclairage prédictif que nous développons actuellement signifie qu’un jour, conduire dans l’obscurité pourrait être aussi simple que de suivre ses phares. Ce nouveau système basé sur la carte et la localisation est la prochaine étape de notre quête pour que la conduite de nuit ne soit pas plus difficile ou stressante que celle de jour. » a déclaré Michael Koherr, ingénieur de recherche en éclairage de Ford Europe.