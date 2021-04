Sports Automobiles : la Fia lance une compétition de GT électriques

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), vient d’annoncer la création d’une nouvelle compétition réservée aux GT électriques. Il s’agit de la deuxième compétition officielle de voitures électriques après la Formula E.

Dans le but de corréler l’univers de la course automobile avec la réalité du marché des voitures de série dont le segment électrique prend son envolée, la FIA annonce la création d’une nouvelle compétition réservée aux voitures de Grand Tourisme (GT). Toutefois, la question qui demeure est de savoir si cette nouvelle course passionnera le public amateur de sport auto.

Pour optimiser la création de cette nouvelle compétition, la Fia s’est basé sur la principale catégorie en GT, à savoir la GT3. Pour rappel, une GT3 est une voiture de course dérivée d’un modèle homologué pour la route et émargeant au segment Grand Tourisme. On retrouve notamment les luxueuses marques comme Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren ou encore Porsche.

La Fia a fait appel au spécialiste de batteries Saft (filière de Total), pour développer des cellules lithium-ion « format de poche » sur mesure pour cette compétition, autorisant une régénération de 700 kW ainsi qu’une capacité de recharge de 700 kW qui permettra de récupérer 60 % de la charge totale en quelques minutes lors d’un arrêt au stand à la mi-course. La puissance devrait être d’un maximale de 430 kW (585 ch). Le réseau de recharge sera adapté à de telle puissance.