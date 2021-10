Ford dévoile son nouveau ludospace Tourneo Connect

Le constructeur américain lève le voile sur son nouveau Ford Tourneo Connect. Il s’agit d’un ludospace fortement inspiré du Volkswagen Caddy avec qui il partage sa fiche technique.

Comme on le sait, Ford et Volkswagen ont signé un partenariat pour le développement et la conception de véhicules utilitaires, et l’un des premiers modèles sortis par ce partenariat est le nouveau Tourneo Connect qui s’inspire du Volkswagen Caddy.

Le nouveau Ford Tourneo Connect ressemble fortement à son cousin allemand, mais se distingue tout de même par un bouclier, une calandre et des phares spécifiques. Le ludospace américain proposera également une version Active adoptant des airs de baroudeur grâce à des protections en plastique brut sur les bas de caisse et autour des roues. A l’instar du Caddy, le Tourneo est également proposé en deux longueurs et dans les deux cas disponibles en 5 ou 7 places.

Coté habitacle, le nouveau Tourneo Connect, embarque un écran tactile allant de 8,25 pouces à 10,25 pouces selon les versions. Le nouveau ludospace de Ford fait également le plein de nouvelles technologies comme l’aide aux créneaux ou encore le régulateur de vitesse adaptatif.

Sous le capot, on retrouve un bloc essence 1.5 EcoBoost de 114 ch ou des diesel 2.0 EcoBlue de 102 et 122 ch. Enfin, le nouveau Ford Tourneo Connect sera commercialisé en début d’année 2022.