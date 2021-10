L’Algérie débutera la conversion de 150 000 voitures au GPLc

L’Algérie lancera la conversion de 150 000 voitures au GPLc et ceci dés le lundi 18 octobre prochain. Une nouvelle émanant du ministère de Transition énergétique et des Énergies renouvelables.

Via sa collaboration avec l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), l’Algérie procédera à la conversion de 150 000 véhicules au GPLc et ceci à partir du lundi 18 octobre 2021. Les cibles de cette transition sont les chauffeurs et entreprises de taxis mais également des particuliers.

Le GPLc pour rappel est un gaz de pétrole liquéfié comme carburant combinant le butane et propane. L’APRUE envisage de convertir d’ici 2030 sur le secteur automobile 1,1 million de voitures au GPLc selon un communiqué.

Le but de cette conversion est évidemment une question écologique puisque le GPLc est plus propre que les autres carburants. Ce dernier contribue à réduire de 20 % les émissions de CO2.