Ford lance deux séries limitées Stormtrak et Wolftrak sur le Ranger

Le constructeur américain annonce l’arrivée de séries limitées sur son pick-up Ford Ranger. Il s’agit de l’édition Stormtrak tape à l’œil, et de l’édition Wolftrak plus aventureuse.

Ford annonce le lancement sur le marché européen de deux éditions limitées Stormtrak et Wolftrak, la première disponible en double cabine ou super cab, visera les clients désireux d’avoir encore plus de haut de gamme. Cette version se distingue par une teinte rouge Striking Rapid et ses décorations et logos. Le Ranger Stormtrak adopte également les sièges du Raptor, et le bloc 2.0 Ecoblue de 213 ch et 500 Nm de couple.

La version Wolftrak adopte un look plus aventureux, et se distingue par un arceau tubulaire à jambages longs adapté au maintien de charge à l’arrière. Le pick-up se reconnait également par sa calandre noir mat, et la protection du soubassement et aux jantes en alliage noires de 17 pouces et des pneus tout-terrain. La transmission intégrale est associée à un différentiel arrière à blocage électronique.

Sous le capot, on retrouve le bloc Diesel EcoBlue 2.0 l de 170 ch de Ford avec boîte manuelle à six rapports ou automatique à 10 rapports. Le véhicule adopte également le système d’infodivertissement Sync 3 avec un écran tactile de 8 pouces. Enfin, ces deux éditions limitées seront disponibles en octobre 2021.