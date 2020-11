Ford lance la version Active sur le crossover EcoSport

Le constructeur américain lance désormais la version Active sur son crossover compact Ford EcoSport. Il adopte une plus grande garde au sol ainsi que quelques options de série.

Après le succès des Ford Fiesta et Focus dans la version baroudeuse Active, le constructeur américain annonce son arrivée sur son EcoSport. Le crossover compact adopte désormais une garde au sol augmentée et des protections en plastique pour chaque passage de roue et sous les pare-chocs. Les rétroviseurs et capuchons de toit sont peints en noir.

L’intérieur du Ford EcoSport Active, profite quand à lui de sièges Sensico en cuir avec des surpiqûres bleues. On notera également que la climatisation automatique et les capteurs de stationnement arrière sont désormais de série. Sous le capot on retrouve un seul bloc à savoir le trois cylindres 1.0 EcoBoost de 125 ch.