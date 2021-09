Groupe Ival : disponibilité immédiate du Iveco DAILY 16 M3

Le distributeur de la marque Iveco en Algérie, Ival Groupe annonce l’arrivée de la déclinaison 16 M3 du fourgon DAILY. Le modèle est assemblé en local dans l’usine d’Ouled Hadadj, à Boumerdes, il est désormais disponible en livraison immédiate au prix de 7 390 000 DA HT.

Le Groupe Ival annonce l’arrivée d’une nouvelle déclinaison du fourgon DAILY, proposé désormais en 16 M3, une première sur le marché algérien pour cette configuration réalisée par IVAL Industrie au niveau de l’unité de montage des véhicules Iveco d’Ouled Hadadj, dans la wilaya de Boumerdes.

Les professionnels et entreprises PME/PMI peuvent désormais passer commande du Daily 16 M3 dans l’ensemble du réseau Ival en Algérie, ils pourront par ailleurs profiter d’une offre attractive en matière de financement leasing, formalisée par des loyers avantageux, et disponibles à travers le réseau d’IVAL et ses partenaires d’appui financier.



Iveco DAILY est présenté comme un utilitaire à la fois robuste et fiable offrant une flexibilité d’action au quotidien, il est proposé avec un bloc moteur de 150ch pour un PTAC de 3.5 Tonnes.