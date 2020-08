Ford Puma ST: présentation le 24 septembre prochain

Le constructeur américain annonce via un clip promotionnel la date de la levée de voile du Ford Puma ST. Cette version radicale du crossover sera présentée le 24 septembre prochain.

Via une courte vidéo promotionnelle et humoristique, prônant notamment la distanciation sociale en cette période de crise sanitaire mondiale, le constructeur à l’ovale bleue a dévoilé la date de présentation du crossover radicalisé Ford Puma ST.

A la fin du clip promotionnel divertissant, on a appris la date à laquelle sera présenté cette version survitaminée du crossover américain. La levée de voile du Ford Puma ST se fera ainsi le 24 septembre prochain. Sous le capot de cette version on devrait retrouver la même motorisation que la Fiesta ST, à savoir un bloc 1,5 l trois cylindres turbocompressé de 200 ch et 290 Nm.