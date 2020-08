La BMW M2 CS est de de sortie sur circuit

Dévoilée en novembre dernier au salon de Los Angeles, la toute nouvelle BMW M2 CS est de sortie sur le circuit de Sachsenring en Allemagne, de quoi nous faire profiter des nouvelles photos de ce bolide des pistes.

Celle berline compacte se place en haut de la gamme de la Série, et adopte sous le capot un 6 cylindres en ligne bi-turbo de 3.0 litres développant 450 chevaux pour un couple de 550 Nm. Pour prôner la sportivité maximale, elle sera disponible en boite manuelle six vitesses ou alors en boîte automatique double embrayage à sept vitesses avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,2 secondes et 4.0 secondes respectivement.

Etant une vraie sportive pure, la BMW M2 CS adopte également des étriers de freins à six pistons à l’avant avec des disques de 400 mm et des étriers à quatre pistons avec des disques de 380 mm à l’arrière. Enfin, la marque à l’hélice compte produire 2200 exemplaires de cette M2 CS pour un prix avoisinant les 80 000 euros.