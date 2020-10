Formule 1 : Lewis Hamilton signe sa 92 éme victoire au Grand Prix du Portugal

Le sextuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton continue à densifier sa suprématie en s’imposant au Grand Prix du Portugal devenant ainsi le recordman absolu des victoires sur ce sport avec un 92 éme succès de rang.

Après avoir égalé le légendaire Michael Schumacher le sextuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton n’a laissé aucune chance à ses concurrents pour s’imposer ce dimanche au grand prix du Portugal dépassant ainsi d’une victoire le champion allemand.

Après la victoire, le britannique a remercié avec humilité toute l’équipe Mercedes en déclarant : « J’ai pensé un peu à ce que j’ai pu faire et surmonter, mais surtout au travail que nous avons fait collectivement en tant qu’équipe, et je me suis souvenu des débuts quand j’ai pris la décision de la rejoindre, et à tout ce que nous avons accompli depuis ».

Avec sa 92 éme victoire au Grand Prix du Portugal, Lewis Hamilton a fait un grand pas vers un septième succès mondial et et offert encore plus sa légende déjà bien écrite. « Je n’aime pas dire qu’il n’y a pas de limites. Cela dépendra de l’équipe et de jusqu’où nous voulons aller. Nous n’arrêtons pas d’innover », a poursuivi le champion.