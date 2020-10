Mercedes n’utilisera plus le bloc du Diesel de chez Renault

La marque à l’étoile vient d’annoncer que ses compactes ne vont plus utiliser le moteur diesel d’origine Renault pour les versions d’entrée de gamme 180d. Mercedes va désormais proposer une variante allégée de son bloc 2 litres.

Mercedes collaborait jusqu’ici avec Renault pour lui fournir un bloc diesel pour ses modèles compactes. La Classe A, la Classe B et la CLA sont proposées en entrée de gamme avec le bloc 180d du losange qui équipe également la Clio le Captur ou encore la Mégane.

Pour répondre aux nouvelles normes d’émissions de CO2 plus strictes en Europe, ce moteur doit faire l’objet de modifications. Pour le coup, le constructeur allemand a jugé plus utile de remplacer ce moteur par un 4 cylindres de 2 litres officiant avec les puissantes 200 et 220d en réduisant simplement sa puissance.

Toutefois, la collaboration entre les deux constructeurs n’est pas terminée puisque le bloc essence 1,3 litres du losange sera toujours proposé sur la Mercedes A 200 de 163 ch de puissance.