Geely Algérie compense financièrement ses clients à cause des retards de livraisons

Selon les dernières informations, les premières livraisons de voitures de la marque Geely en Algérie seront repoussées pour le mois d’octobre alors qu’elles étaient attendues pour ce mois de septembre.

Geely Algérie devrait accuser un nouveau retard de livraisons pour ses clients algériens. Un retard qui a provoqué de vives réactions parmi les clients. Pour faire face à ces réclamations Geely Algérie a décidé de rembourser la première tranche versée par ses clients et versera une compensation financière supplémentaire comme le stipule le cahier des charges.

Des mesures qui ont pour but de rassurer les clients et maintenir leur satisfaction malgré les retards. Pour rappel, une cargaison de prés de 800 véhicules du modèle Coolray est arrivée au port de Jijel, et deux autres caragaisons arriveront au même port en octobre et qui contiendront les Geely Coolray et GX3.

Un retard de livraison qui a fait réagir l’Organisation de Protection des Consommateurs “Hamaitek”, qui a rencontré le responsable de Geely en Algérie, et a appris que des circonstances imprévues avaient causé le retard.